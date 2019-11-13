Россия исполнила решение Европейского суда по правам человека по делу «Pussy riot», сообщил «Эху Москвы» участник группы Петр Верзилов. Петр Верзилов уточнил, что деньги были выплачены четыре месяца назад. ЕСПЧ счел необоснованным преследование и наказание Pussy riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.