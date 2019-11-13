Начальника Ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева и его замов подозревают в разглашении государственной тайны

Задержанным может быть предъявлено и обвинение в коррупции, — сказал «Интерфаксу»

зам.директора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, «иногда госслужащие с целью наживы и дополнительного заработка начинают заниматься коммерческими проектами». Максименко рекомендует «всем, кому мало зарплаты и кто хочет быстро обогатиться, снимать с себя погоны».