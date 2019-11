Соединенные Штаты возвращают на родину работающих в Боливии госслужащих, а также членов их семей

Это связано с политическим кризисом в этой стране. Американцев призвали не посещать Боливию в целях безопасности.

Власти США, а также Бразилии признали временным главой государства оппозиционного сенатора Жанин Аньес. Она уже пообещала в ближайшее время провести новые выборы.

Бывший президент Боливии Эво Моралес накануне прилетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. О нем пишут зарубежные издания. После прилёта правительственного борта в Мексику, Моралес опубликовал твит, в котором рассказал, как сложно ему было добраться до этой страны — сообщает американский канал Fox News, — сразу несколько латиноамериканских стран отказали его самолёту пересекать их воздушное пространство, а самому бывшему президенту пришлось ночевать на полу на самодельной кровати. При этом он пообещал бороться за возвращение к власти.

Тем временем американская The New York Times пишет, что с бегством Моралеса проблемы страны, которую он возглавлял почти 15 лет, не исчезли. Да, в стране росла экономика и сокращалось неравенство -— но Моралес так и не смог построить в Боливии демократию. Он занимался левой популистской риторикой вместо выстраивания институтов -— что и привело к тому, что после протестов именно армия потребовала его отставки. Это вторит и CNN: «Ни один лидер, даже самый любимый народом, не может находиться у власти вечно».

The Washington post напоминает, что согласно конституции, президентом Боливии можно быть только два срока -— но Моралес сначала организовал всё так, что его первый срок не должен был считаться, а затем провёл референдум о возможности четвёртого срока — и его проиграл и, несмотря на это, снова пошел на выборы. Массовые протесты начались в стране после того, как выяснились факты фальсификаций в ходе выборов президента, на которых Моралес получил почти 50% голосов.

В Москве приветствовали решение Мексики предоставить убежище Моралесу.