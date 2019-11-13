Один из лидеров чемпионата России по футболу – Ротов — может распродать ведущих игроков уже этой зимой

Причина банальна — проблема с финансированием. Как сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на свои источники, в клубе уже три месяца не выплачивают зарплату. Это возможно и стало причиной падения результатов команды. Из четырех последних матчей Ростов выиграл только один. По слухам, это произошло из-за финансовой блокады. Вице-губернатор ростовской области Игорь Гуськов сосредоточен на делах другой ростовской команды, СКА, которая играет в третьем по силе российском дивизионе. Ее сейчас усиленно пытаются возродить. Именно это обстоятельство и мешает спонсорам вкладывать деньги в Ростов. Все это может привести к распродаже ведущих игроков уже этой зимой. Вместе с лидерами может уйти и главный тренер Ростова Валерий Карпин, с которым тоже связывают успехи клуба.

После 16 тура чемпионата России Ростов занимает в таблице третье место.