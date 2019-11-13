Руководство ФСИН по Ростовской области задержано по подозрению в разглашении гостайны

Расследованием преступления занимается ФСБ.

В разглашении гостайны подозреваются начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители, число которых не уточняется. По словам замглавы ведомства Валерия Максименко, сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет решен вопрос о задержании, предъявлении обвинения и аресте. В беседе с ТАСС он уточнил, что Даххаев какое-то время находился в разработке, а речь идет о совместной спецоперации ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН. Между тем, «Интерфаксу» Максименко рассказал, что фигурантам дела также могут быть предъявлены обвинения по статьям, связанным с коррупцией. Он посетовал, что иногда госслужащие начинают заниматься коммерческими проектами в свою пользу.

Ранее источник ТАСС рассказал, что Даххаев и его заместители уже задержаны и их подозревают в должностных преступлениях. Ростовский главк ФСИН чиновник возглавляет с августа 2017 года. До этого он руководил дагестанским управлением ФСИН.

Предшественник Даххаева на посту руководителя главка ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов в 2017 году был задержан по делу о получении взятки.