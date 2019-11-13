Профильный комитет ГД одобрил к принятию во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ – иноагентов

Профильный комитет Госдумы одобрил к принятию во втором, решающем чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ – иностранных агентов. Он позволит наделять этим статусом в том числе частные лица.

Иноагентом может быть признано как юридическое, так и физическое лицо, если оно сотрудничает со СМИ-иноагентом. Обязательное условие – получение денег из иностранных источников. Таким образом, пояснил глава комитета по информационной политике Леонид Левин, просто за репосты материалов «иногаентов» подпасть под действие этого закона нельзя, так что блогеров и публицистов это не затронет. Между тем, те частные лица, кто в реестре все-таки окажется, должны будут отчитываться перед Минюстом о получении финансовых средств из-за рубежа. Министерство же по согласованию с МИДом и будет принимать решение о включении или исключении из списка. Левин подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об ограничении свободы слова и информации. По его словам, закон не подразумевает автоматическое включение в реестр – он будет работать максимально избирательно в качестве ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации. Больше всех стать иноагентом рискуют те, кто пишет на общественно-политические темы, авторы заметок о культуре и спорте могут не волноваться. При этом, утверждает глава комитета, эти меры не будут использоваться

против оппонентов действующей власти. Как сообщил Левин, законопроект во втором чтении может быть принят уже на следующей неделе.

Закон о журналистах-иностранных агентах — очередное наступление на свободу слова, — уверен сопредседатель Профсоюза работников СМИ Антон Карлинер.

Союз журналистов России изучает законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, — сказал «Эху Москвы» его председатель Владимир Соловьев. Соловьев надеется, что перед окончательным утверждением законопроекта будут проведены консультации с журналистским сообществом.