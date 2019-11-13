В профсоюзе журналистов и работников СМИ относятся негативно к законопроекту о допрегулировании СМИ-"иноагентов". Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

«Мы относимся к этому очень негативно. Все законы, которые принимаются в последнее время — это попытки давления на СМИ и независимую журналистику. При этом они принимаются для избирательного правоприменения, если властям что-то не понравилось», — сказал он.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ – «иностранных агентов», в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица.

Законопроект предлагает обязать СМИ, признанные в России «иноагентами», создавать юрлица на территории страны. К незарегистрированному СМИ могут применяться санкции Роскомнадзора.