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Эксклюзив Эха 13:47, 13 ноября 2019

Россия исполнила решение суда по делу «Pussy Riot» и выплатила участницам группы 37 тысяч евро

Россия исполнила решение суда по делу «Pussy Riot» и выплатила участницам группы 37 тысяч евро. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» и участник «Pussy Riot» Петр Верзилов.

«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила 37 тысяч евро участницам «Pussy Riot», — сказал он.

Сумма компенсации Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро.

Как уточнил П.Верзилов, большая часть этих средств пошла на развитие издания «Медиазона».

Акция «Pussy Riot» прошла в храме Христа Спасителя в Москве в конце февраля 2012 года. Активистки пришли в храм и, надев маски, исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

Всего в акции под названием «Панк-молебен» участвовали пять девушек, но полиция задержала только Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Найти двух других подозреваемых не удалось.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил всех трех задержанных участниц «Pussy Riot» к двум годам в колонии общего режима за хулиганство. Позднее, осенью того же года, Московский городской суд заменил реальный срок для Самуцевич на условное наказание. Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен без изменений.

В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова были освобождены по амнистии, объявленной в связи с 20-летием российской Конституции. Через несколько месяцев после их освобождения Мосгорсуд смягчил наказание девушкам на месяц. Приговор был пересмотрен после того, как Верховный суд РФ признал наличие в нем многочисленных нарушений.



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