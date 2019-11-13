Начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, — сообщает «Интерфакс».
Задержанным может быть предъявлено и обвинение в коррупции.
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны по подозрению в разглашении гостайны
Начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, — сообщает «Интерфакс».