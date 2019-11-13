Профильный комитет рекомендует Госдуме принять во втором чтении поправки к закону о СМИ-иностранных агентах

Они подготовлены депутатом Василием Пискаревым и Сенатором Андреем Клишасом. Они позволяют признавать иностранными агентами российских граждан и юридические лица, которые распространяют сообщения СМИ-иностранных агентов. В список могут попасть журналисты и блогеры, получающие средства из-за рубежа.

Из одновременно из проекта исключена внесудебная блокировка за распространение без маркировки материалов СМИ, признанных иностранными агентами.

Союз журналистов России изучает законопроект о дополнительном регулировании работы зарубежных СМИ-"иностранных агентов". Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.

«Мы этот вопрос пока изучаем. Надеюсь, что СЖР будет принимать участие в его обсуждении на полях Госдумы, ведь в составе секретариата СЖР участвует и руководитель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин», — сказал он.

Вместе с тем В.Соловьев подчеркнул, что «если какие-то законодательные параметры будут нарушать свободу слова и свободу распространения информации, то СЖР будет возражать против».