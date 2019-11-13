ВС распространил на административные дела запрет на использование деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов

Верховный суд распространил на налоговые и административные дела запрет на использование деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов. Это разъяснение дополняет позицию суда от 30 октября – тогда речь шла об абсолютном запрете использовать эти декларации в качестве доказательств по уголовному делу.

Дополнительное разъяснение Президиума Верховного суда появилось после выступления президента Путина, который поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей.