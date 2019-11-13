Полиция Французской Полинезии задержала основателя «Цирка Дю Солей» Ги Лалиберте

Его обвиняют в выращивании марихуаны. Канадский предприниматель и миллиардер был арестован после того, как прибыл на своём самолёте на частный остров в южной части Тихого океана. Он должен предстать перед судьёй уже сегодня.

Ги Лалиберте утверждает, что использует канабис в медицинских целях, к обороту наркотиков отношения не имеет.