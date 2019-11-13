Превышение скорости стало основным нарушением правил дорожного движения на дорогах России в этом году

За 9 месяцев сотрудники Госавтоинспекции вынесли более ста миллионов постановлений о штрафах, в то время как за аналогичный период прошлого года около 94 миллионов.

Среди нарушений также зафиксирован проезд на запрещающий сигнал светофора, — отмечают в пресс-центре МВД.