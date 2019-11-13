В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали начальника областного управления ФСИН

Его и подчинённых подозревают в разглашении гостайны.

Задержанию начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева предшествовал обыск в его служебном кабинете. Его провели в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Меньше часа назад замглавы тюремного ведомства Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что Даххаев и двое его заместителей задержаны. Их подозревают в разглашении сведений, которые составляют гостайну. Задержанным могут также предъявить обвинение в коррупции. Максименко предложил всем начальникам и сотрудникам ФСИН кому мало зарплаты и кто хочет быстрого обогащения цитата «снимать с себя погоны, форму и идти работать в коммерческие структуры». Сотрудники ФСБ сейчас допрашивают задержанных, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Даххаев был назначен президентом Путиным на должность начальника управления ФСИН по Ростовской области почти полтора года назад. До этого был примерно год исполняющим обязанности главы тюремного ведомства в регионе.

Предшественника Даххаева Сергея Смирнова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Он находился под стражей с лета 2017 года. После госпитализации из СИЗО Ростова-на-Дону в июне прошлого года Смирнов скончался. Местные СМИ сообщали о самоубийстве, но источник Интерфакса уверял, что он был неизлечимо болен.