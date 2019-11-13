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13:00, 13 ноября 2019

Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять законопроект о СМИ-иностранных агентах во 2-м чтении

Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять законопроект о СМИ-иностранных агентах во втором чтении. Документ позволит признавать иноагентами не только целые редакции, но и отдельных журналистов.

Ко второму чтению резонансного законопроекта поступило 10 поправок. Часть из них перечислил глава комитета по информационной политике Леонид Левин. По его словам, реестр СМИ-иноагентов поручат вести Минюсту, а конкретный список будет формироваться на основе консультаций с МИДом.

В перечень станут включать не только СМИ, которые получают средства из-за рубежа, но и сотрудников этих изданий как частных лиц, передает ТАСС. Левин пояснил, что речь идет о журналистах, которые пишут материалы общественно-политической направленности. При этом депутат подчеркнул, что при работе над статьями о культуре, спорте или музыке риск попадания в список «иностранных агентов» минимален. Глава думского комитета также заверил, что действие закона будет «максимально избирательным», а блогерам и публицистам включение в перечень не грозит. По его утверждению, об ограничении свободы слова и информации речи не идет.

По словам Левина, законопроект может быть принят во втором чтении уже на следующей неделе.



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