Пономарев сообщил, что глава СПЧ Фадеев не связывался с ним лично по поводу помощи движению «За права человека»

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что глава Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев не связывался с ним лично по поводу помощи движению «За права человека», которое было ликвидировано решением Верховного суда 1 ноября.

«Мне не звонил Фадеев», — сказал Л.Пономарев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Вместе с тем правозащитник отметил, что «видит помощь со стороны рядовых членов СПЧ», которые «собрали кворумное большинство» под заявлением в его защиту.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о готовности разобраться в ситуации с ликвидацией движения «За права человека», если глава организации обратится в совет.

Л.Пономарев также напомнил, что 30 ноября состоится IX съезд движения «За права человека», где будут исправлены замечания Минюста и внесены поправки в устав. Это будет сделано в преддверии апелляции на решение Верховного суда.

Кроме того, по словам Л.Пономарева, участники движения организуют конференцию «по созданию новой общероссийской правозащитной организации». «Я бы хотел, чтобы была создана некая коалиция гражданских организаций. Назовем ее, скорее всего, так же, но без юридического лица. В этом смысле будет меньше возможностей на нас давить, хотя жить нам будет трудней», — заключил он.