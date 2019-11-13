Сборная РФ по футболу не сыграет со сборной Бельгии в новой форме, представление которой состоялось на прошлой неделе.

Команда не сыграет со сборной Бельгии в новой форме, представление которой состоялось на прошлой неделе.

Пока есть только официальное сообщение пресс-службы Российского футбольного союза о том, что последние матчи отборочного турнира Чемпионата Европы сборная проведет в старой форме. Новые образцы вызвали неоднозначную реакцию. На манжетах рукавов, которые должны были повторять российский флаг, цвета оказались перепутанными да и качество футболок оставляло желать лучшего. Трусы и гетры публики вообще не показали. Спортсмены вышли на презентацию в своих штанах. Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что играть в новой форме отказались футболисты и теперь РФС ведет переговоры с компанией-производителем, но пока стороны не могут придти к согласию.

16 ноября сборная России сыграет в Петербурге с первым номером мирового рейтинга Бельгией, а 19 числа с командой Сан-Марино.