Два человека погибли в результате наводнения в Венеции

Уровень воды поднялся до отметки в 183 сантиметра. Затоплено 80% территории города. Наводнение признано крупнейшим за полвека. С перебоями работает городской транспорт.
2019-11-13T12:30:00+03:00
2019-11-13T12:39:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536577-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3182335.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 13 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…