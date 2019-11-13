Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова из Израиля в США

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. Наши дипломаты считают, что Вашингтон «развязал охоту за россиянами по всему миру». Сотрудники внешнеполитического ведомства России намерены в ближайшее время навестить соотечественника в следственном изоляторе в Вирджинии.

Алексея Буркова в США обвиняют в мошенничестве, в сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.