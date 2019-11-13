Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о частных лицах-иностранных агентах

По словам главы комитета по информационной политике Леонида Левина, это ответ на действия в отношении российских СМИ за рубежом. Он обещает, что законопроект не будет использоваться против российских блогеров и публицистов.

Согласно поправкам, физическое лицо, так же, как и юридическое, может быть признано иноагентом, если оно сотрудничает с иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента. Под «сотрудничеством» в данном случае имеется в виду создание и распространение информации данного СМИ за деньги.