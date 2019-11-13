Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей со следующего года

С 1 января 2020 года в России увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Он составит 322 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд социального страхования. В ФСС пояснили, что расчет проводится исходя из зарплаты за два предыдущих года, однако сумма выплат не может превышать предельную базу. Также почти на 2 тысячи возрастет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — почти до 28 тысяч рублей против 26 тысяч в этом году. Кроме того, ожидается повышение и максимального пособия за один день больничного — до 2301 рубля в будущем году.