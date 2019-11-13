В России возросло число преступлений с банковскими картами

В России в этом году в четыре раза возросло число случаев мошенничества с платежными картами. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД России. С января по сентябрь было зафиксировано 10,3 тысячи подобных преступлений, что на 417% больше, чем за аналогичный период в 2018. Также за это время было зафиксировано более 205 тысяч преступлений, для совершения которых использовались информационно-телекоммуникационные технологии. Это на 69% больше, чем число подобных случаев в прошлом году.