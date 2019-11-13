В России возросло число преступлений с банковскими картами

В России в этом году в четыре раза возросло число случаев мошенничества с платежными картами. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД России. С января по сентябрь было зафиксировано 10,3 тысячи подобных преступлений, что на 417% больше, чем за аналогичный период в 2018. Также за это время было зафиксировано более 205 тысяч преступлений, для совершения которых использовались информационно-телекоммуникационные технологии. Это на 69% больше, чем число подобных случаев в прошлом году.
2019-11-13T12:10:00+03:00
2019-11-13T12:12:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536565-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3182311.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:10, 13 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…