Японский исследовательский зонд «Хаябуса-2» завершил свою миссию на астероиде Рюгу и отправился обратно к Земле

Японский исследовательский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») завершил свою миссию на астероиде Рюгу и отправился обратно к Земле. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев: «Миссия «Хаябуса-2» на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь японский зонд должен вернуться на Землю со взятыми с астероида образцами пород. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность с целью забора грунта. При одной из них аппарат специально произвел взрыв и создал искусственный кратер, чтобы получить образцы из более глубоких частей космического тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес. Кроме того, «Хаябуса-2» сделал многочисленные фотографии и видеозаписи Рюгу, а также спустил на его поверхность нескольких роботов, которые изучили рельеф. В некоторых местах он оказался очень неровным, с камнями размером до 50 см. Эти данные помогли в конечном итоге выбрать безопасные точки для посадки самого зонда».

Как ожидается, обратный путь займет около года и «Хаябуса-2» приблизится к Земле ориентировочно в декабре 2020 года.