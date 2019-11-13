Лидер оппозиции в Сенате Боливии провозгласила себя временным президентом страны

Ее власть уже признали вооруженные силы Боливии, а также несколько других государств, включая США.

Второй вице-спикер Сената Жанин Аньес стала исполняющей обязанности президента Боливии, ее назначение уже подтвердил Конституционный суд страны. По закону занять высший пост должен был занять глава Палаты сенаторов либо председатель Палаты депутатов, но они уже подали в отставку. Командующий боливийских вооруженных сил Уильямс Калиман заявил, что армия признает Аньес главой государства и поступает в ее распоряжение. В свою очередь, сама исполняющая обязанности президента пообещала как можно скорее провести новые выборы.

Ушедший в отставку лидер Боливии Эво Моралес в Твиттере назвал переход власти к Аньес «самым коварным и катастрофическим переворотом». Сейчас он находится в Мексике. Сторонники экс-президента прошли маршем по крупнейшему городу Боливии Ла-Пасу. Как пишет Associated Press, акция сопровождалась столкновениями между сторонниками Аньес и Моралеса.

Меры безопасности в Ла-Пасе были усилены. На улицы выведены бронемашины, над городом летают вертолеты и истребители.