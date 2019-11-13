Экс-полковника Дмитрия Захарченко в СИЗО признали склонным к побегу и нападению

Присвоение этого статуса будет обжаловать защита – адвокаты считают, что оснований для такого решения не было.

Красная метка появится на одежде осужденного за взяточничество Дмитрия Захарченко. Она сигнализирует о том, что он опасен для окружающих. Статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, ему присвоили в СИЗО «Лефортово» перед тем, как этапировать бывшего полковника в колонию строго режима. Об этом пишет издание «Коммерсант». Этот статус, как отмечает защита Захарченко, существенно отягчают режим содержания в исправительном учреждении, вплоть до того, что осужденного даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками. Шансы выйти по УДО у бывшего борца с коррупцией заметно снижаются. Адвокаты утверждают, что за три года, которые Захарченко провел в СИЗО, никаких попыток скрыться или напасть на какого-либо, не было. Сам экс-полковник полагает, что статус ему присвоили в качестве наказания за то, что на апелляции он подробно рассказал о нарушениях уголовно-процессуального закона в ходе расследования и рассмотрения его дела в суде. Защита Захарченко собирается обжаловать решение СИЗО и готова дойти до ЕСПЧ, который подобные меры может признать «пытками».

В отношении Захарченко расследуется еще несколько уголовных дел. При обысках у него изъяли собственность на 9 миллиардов рублей – эти активы были конфискованы.