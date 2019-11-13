В комитете Госдумы рекомендовали принять законопроект о дополнительно регулировании зарубежных СМИ – иноагентов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительно регулировании зарубежных СМИ – иностранных агентах. Он позволит наделять таким статусом, в том числе, физические лица. По словам председателя комитета Леонида Левина, законопроект не будет использоваться против российских блогеров и публицистов. Он также подчеркнул, что действие закона будет максимально избирательным.

Это очередная попытка давления на неугодных власти, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, это позволит власти не оказывать помощь определённым категориям граждан.