Российский нападающий Илья Ковальчук будет выведен из состава клуба Национальной хоккейной Лиги Лос Анджелес Кингз

Ковальчук играет за Королей второй сезон. Он вернулся за океан после пятилетнего пребывания в питерском СКА, за время которого Илья дважды выигрывал главный клубный трофей страны – Кубок Гагарина и стал Олимпийским чемпионом Пхенчхана в составе сборной России. В 2018 году он подпсиал контракт с Лос-Анджелесом, но восторгов своей игрой не вызвал. За 64 матча он набрал всего 34 очка и не всегда попадал в состав. Этой осенью дела у Ильи идут немногим лучше. За 17 игр всего три заброшенные шайбы и 6 передач. Для мировой звезды с контрактом в 6 миллионов долларов маловато. Журналист телеканала Спортснет Элиот Фридман поделился инсайдом о том, что Ковальчук вскоре будет выведен из состава. От тренировок его не отстранят, но играть форвард не будет.

За свою заокеанскую карьеру Ковальчук успел поиграть за Атланту и Нью-Джерси, откуда и вернулся в Россию.