Основателя «Цирка Дю Солей» Ги Лалиберте задержали по обвинению в выращивании марихуаны

Канадский предприниматель и миллиардер был арестован после того, как прибыл на своём самолёте на частный остров в южной части Тихого океана. Он должен предстать перед судьёй уже сегодня. Обвинение против него выдвинула полиция Французской Полинезии. Ги Лалиберте утверждает, что использует канабис в медицинских целях, к обороту наркотиков отношения не имеет.