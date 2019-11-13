Правительство Японии решило не проводить в будущем году специальный приём по любованию сакурой

Это связано со скандалом вокруг этого престижного мероприятия. Он разразился после того, как стало известно, что на приём пригласили многих сторонников правящей Либерально-Демократической партии и приближённых самого премьера. Обычно любоваться сакурой приглашают руководителей иностранных диппредставительств, а также деятелей искусства и спорта. Теперь оппозиционные политики пытаются призвать Синдзо Абэ к ответу.