Правительство Японии решило не проводить в будущем году специальный приём по любованию сакурой

Это связано со скандалом вокруг этого престижного мероприятия. Он разразился после того, как стало известно, что на приём пригласили многих сторонников правящей Либерально-Демократической партии и приближённых самого премьера. Обычно любоваться сакурой приглашают руководителей иностранных диппредставительств, а также деятелей искусства и спорта. Теперь оппозиционные политики пытаются призвать Синдзо Абэ к ответу.
2019-11-13T11:30:00+03:00
2019-11-13T11:32:07+03:00
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11:30, 13 ноября 2019
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