В Сбербанке считают, что услуга по доставке карт клиентам в течение ближайшего года – двух сойдёт на нет

По словам первого зам.преда банка Льва Хасиса, это тупиковая ветвь эволюции, потому что в России почти 100 процентов магазинов принимают карты, размещённые в мобильных устройствах. Ране Сбербанк сообщил, что в тестовом режиме в некоторых регионах запустил курьерскую доставку карт клиентам. Для жителей Москвы стоимость услуги 500 рублей.
2019-11-13T11:30:00+03:00
2019-11-13T11:46:11+03:00
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11:30, 13 ноября 2019
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