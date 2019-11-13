В Сбербанке считают, что услуга по доставке карт клиентам в течение ближайшего года – двух сойдёт на нет

По словам первого зам.преда банка Льва Хасиса, это тупиковая ветвь эволюции, потому что в России почти 100 процентов магазинов принимают карты, размещённые в мобильных устройствах. Ране Сбербанк сообщил, что в тестовом режиме в некоторых регионах запустил курьерскую доставку карт клиентам. Для жителей Москвы стоимость услуги 500 рублей.