Законопроект о частных лицах – иностранных агентах не будет использоваться против российских блогеров и публицистов

Это обещает глава комитета по информационной политике в Госдуме Леонид Левин. По его словам, принятие данной меры — это ответ на действия в отношении российских СМИ за рубежом. Решение о поправке о частных лицах – иноагентах ко второму чтению принято единогласно.
2019-11-13T11:30:00+03:00
2019-11-13T11:47:39+03:00
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11:30, 13 ноября 2019
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