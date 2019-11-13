Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 млрд долл., а также пути урегулирования противоречий из-за покупки С-400

Дональд Трамп предложил турецкому руководству заключить торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также возможные пути урегулирования противоречий из-за покупки российских систем С-400. Об этом стало известно газете «Вашингтон Пост». По данным одного из источников, соглашение по торговой сделке было снято с повестки дня, когда Турция начала военную операцию в Сирии. Теперь его вернули. Переговоры Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне запланированы на сегодня.
2019-11-13T11:00:00+03:00
2019-11-13T11:04:08+03:00
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11:00, 13 ноября 2019
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