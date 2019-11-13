Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 млрд долл., а также пути урегулирования противоречий из-за покупки С-400

Дональд Трамп предложил турецкому руководству заключить торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также возможные пути урегулирования противоречий из-за покупки российских систем С-400. Об этом стало известно газете «Вашингтон Пост». По данным одного из источников, соглашение по торговой сделке было снято с повестки дня, когда Турция начала военную операцию в Сирии. Теперь его вернули. Переговоры Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне запланированы на сегодня.