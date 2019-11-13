Власти некоторых государств начали признавать легитимность временного руководства Боливии

Ранее после трех недель массовых протестов оппозиции президент страны Эво Моралес подал в отставку и бежал в Мексику.

Министерство иностранных дел Бразилии поздравило сенатора Жаннин Аньес с конституционным вступлением на пост президента Боливии. Соединенные Штаты также признали ее исполняющим обязанности главы государства. Об этом в Твиттере написал помощника госсекретаря США Майкл Козак, добавив, что Вашингтон с нетерпением ждет совместной работы с ней. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя в январе главой Боливарианской Республики, также заявил, что считает Аньес законным президентом. Между тем, президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидаемо выступил в поддержку бежавшего в Мексику Эво Моралеса, призвав Вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок. В Москве события последних дней также считают госпереворотом и выступают на стороне Моралеса. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков ранее выразил надежду на то, что внешние силы не будут пытаться извлечь из сложившейся ситуации выгоду для себя.

Сенатор Жаннин Аньес осталась первой в очереди на пост временного главы государства после отставки Эво Моралеса и других высокопоставленных политиков. Теперь она должна объявить досрочные президентские и всеобщие выборы