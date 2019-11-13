Китайская компания может построить в Москве платную дорогу к Щербинке

Её протяжённость составит 12 километров. Как сообщил Интерфаксу глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, эта дорога поможет существенно разгрузить уже существующие трассы. Ранее Жидкин рассказывал о планах строительства после 25 года на территории Новой Москвы – платного дублёра Калужского шоссе.