Китайская компания может построить в Москве платную дорогу к Щербинке

Её протяжённость составит 12 километров. Как сообщил Интерфаксу глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, эта дорога поможет существенно разгрузить уже существующие трассы. Ранее Жидкин рассказывал о планах строительства после 25 года на территории Новой Москвы – платного дублёра Калужского шоссе.
2019-11-13T10:30:00+03:00
2019-11-13T10:33:55+03:00
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10:30, 13 ноября 2019
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