У россиян растёт беспокойство о состоянии экономики

Они переживают об этом так же, как о здоровье и ценах на продукты. Как пишет РБК, это выяснилось в ходе исследования потребительского доверия, в котором участвовали респонденты из 64 стран. При этом потребители в России стали чувствовать себя увереннее. 24 процента считают, что пришло время тратить деньги.
2019-11-13T10:30:00+03:00
2019-11-13T10:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 13 ноября 2019
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