У россиян растёт беспокойство о состоянии экономики

Они переживают об этом так же, как о здоровье и ценах на продукты. Как пишет РБК, это выяснилось в ходе исследования потребительского доверия, в котором участвовали респонденты из 64 стран. При этом потребители в России стали чувствовать себя увереннее. 24 процента считают, что пришло время тратить деньги.