В одном из кинотеатров французской столицы сорван показ нового фильма Романа Поланский «Офицер и шпион»

В зал ворвались около сорока человек. Таким образом они выразили протест режиссёру из-за выдвинутых в отношении него новых обвинений. Актриса и фотограф Валентин Монье утверждает, что Полански в 1975 году её изнасиловал. Режиссёр всё это отрицает, его жена Эммануэль Сенье называет происходящее вокруг Полански травлей. Полански имеет гражданство Франции и Польши.
2019-11-13T10:30:00+03:00
2019-11-13T10:32:06+03:00
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10:30, 13 ноября 2019
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