В одном из кинотеатров французской столицы сорван показ нового фильма Романа Поланский «Офицер и шпион»

В зал ворвались около сорока человек. Таким образом они выразили протест режиссёру из-за выдвинутых в отношении него новых обвинений. Актриса и фотограф Валентин Монье утверждает, что Полански в 1975 году её изнасиловал. Режиссёр всё это отрицает, его жена Эммануэль Сенье называет происходящее вокруг Полански травлей. Полански имеет гражданство Франции и Польши.