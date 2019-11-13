Вооружённые силы Боливии признали сенатора Жанин Аньес временным главой государства

Ей будет оказана необходимая поддержка, говорится в заявлении высшего командования. Ранее Аньес пообещала как можно скорее провести новые выборы президента. Бывший глава государства Эво Моралес накануне прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Он считает произошедшее в Боливии государственным переворотом. Жанин Аньес, между тем, уже поддержали США и Бразилия.
2019-11-13T10:30:00+03:00
2019-11-13T10:31:20+03:00
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10:30, 13 ноября 2019
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