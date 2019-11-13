Вооружённые силы Боливии признали сенатора Жанин Аньес временным главой государства

Ей будет оказана необходимая поддержка, говорится в заявлении высшего командования. Ранее Аньес пообещала как можно скорее провести новые выборы президента. Бывший глава государства Эво Моралес накануне прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Он считает произошедшее в Боливии государственным переворотом. Жанин Аньес, между тем, уже поддержали США и Бразилия.