Правительство предлагает в 5 раз увеличить штрафы за хулиганство

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленную кабмином новую редакцию первых двух глав Кодекса об административных правонарушениях.

Штрафы за мелкое хулиганство в новом варианте Кодекса поднимутся до 3-5 тысяч рублей, сейчас они составляют 500 и тысячу рублей. Также могут быть назначены обязательные работы до 40 часов. К мелкому хулиганству могут отнести действия, «выражающие явное неуважение к личности или обществу», например, отправление естественных надобностей в общественном месте. Кроме того, предлагается уточнить, что подразумевается под общественным местом — это любые пространства общего пользования – от подъезда до транспортной магистрали. Новый кодекс относит к мелкому хулиганству выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах. Еще одно важное нововведение – штраф за воспрепятствование адвокатской деятельности, в том числе отказ в предоставлении адвокату информации. Вырастет штраф и за оскорбление других граждан, а должностных лиц смогут привлекать к ответственности за дискриминацию.

Отмечается, что это предварительный вариант кодекса, он еще будет обсуждаться.