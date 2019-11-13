В Госдуме на заседании профильного комитета рассмотрят поправки к законопроекту о зарубежных СМИ – иноагентах, согласно которым таковыми могут быть признаны физические лица. Это очередная попытка давления на неугодных власти, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, это позволит власти не оказывать помощь определённым категориям граждан.
2019-11-13T10:00:00+03:00
2019-11-13T10:04:55+03:00
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10:00, 13 ноября 2019
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