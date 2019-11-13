В Госдуме на заседании профильного комитета рассмотрят поправки к законопроекту о зарубежных СМИ – иноагентах, согласно которым таковыми могут быть признаны физические лица. Это очередная попытка давления на неугодных власти, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, это позволит власти не оказывать помощь определённым категориям граждан.