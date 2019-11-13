ФСБ объявила об изъятии более 400 килограммов наркотиков, которыми торговал нелегальный интернет-магазин

Федеральная служба безопасности объявила об изъятии более 400 килограммов наркотиков, которыми торговал нелегальный интернет-магазин. Он действовал в нескольких регионах, в частности, в Московской, Тверской, Омской областях. С поличным задержаны 7 человек.