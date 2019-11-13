В Боливии усилены меры безопасности на фоне активизации сторонников ушедшего в отставку президента Эво Моралеса

Он получил политическое убежище в Мексике.

На улицах крупнейшего города Боливии Ла-Пас бронемашины и полицейские автомобили. В воздухе барражируют вертолёты, ситуацию контролируют и военные самолёты, сообщает латиноамериканский канал Telesur. Новые власти стремятся не допустить беспорядков в ходе протестов сторонников экс-президента Эво Моралеса, сбежавшего в Мексику. В основном это производители коки, которые всегда поддерживали Моралеса, а он всячески поощрял и рекламировал выращивание кокаиновых кустов, несмотря на протесты лидеров многих стран. Сторонники Моралеса сказали, что не уйдут с улиц пока он не вернётся в кресло президента. Политик назвал переход власти к вице-спикеру Сената Жанин Аньес самым коварным и разрушительным переворотом в истории страны.

Моралес ушёл в отставку из-за масштабных протестов, вызванных фальсификациями на президентских выборах 20 октября. На сторону оппозиции перешла полиция и армия. США и Бразилия первыми признали нового временного главу страны. При этом Штаты начали эвакуацию своих дипломатов и их близких из-за протестов в Боливии. В ходе них погибло не меньше семи человек.

Аньес пообещала как можно скорее провести в Боливии новые выборы президента. Её поддержали вооружённые силы страны.