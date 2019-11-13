Семейство роботов «Фёдор» в будущем планируют обучить английскому и китайскому языкам

Как говорят в НПО «Андроидная техника», возможно освоение и других языков. Робот уже летал на МКС. Во время полёта он передавал телеметрическую информацию, он также работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием. Сейчас компания создаёт робота для выхода в открытый космос. Проект получил название «Теледроид».
2019-11-13T09:30:00+03:00
2019-11-13T09:33:06+03:00
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09:30, 13 ноября 2019
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