Семейство роботов «Фёдор» в будущем планируют обучить английскому и китайскому языкам

Как говорят в НПО «Андроидная техника», возможно освоение и других языков. Робот уже летал на МКС. Во время полёта он передавал телеметрическую информацию, он также работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием. Сейчас компания создаёт робота для выхода в открытый космос. Проект получил название «Теледроид».