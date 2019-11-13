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09:30, 13 ноября 2019

Президентский совет по правам человека сегодня обещает представить своё мнение по поводу «московского дела»

Накануне глава Совета Валерий Фадеев сообщил, что уже ознакомился с деталями обвинений, которые предъявлены некоторым фигурантам, и у него возникли вопросы. Ранее Фадеев говорил, что политические преследования в современной России нельзя сравнивать со сталинскими временами. В сегодняшнем заседании, как обещал Валерий Фадеев, примут участие лучшие специалисты по праву.



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