Австриец Доминик Тим выиграл у Новака Джоковича во втором туре Итогового теннисного турнира в Лондоне и досрочно вышел в полуфинал.

Матч между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом обещал быть непредсказуемым. Австриец уже побеждал серба в этом году на Открытом Чемпионате Франции, но отчего-то его пока не воспринимают серьезно, даже несмотря на то, что он в первом туре обыграл Федерера. Теперь на его счету вторая победа над фаворитом турнира. Матч продолжался почти три часа и два сета из трех закончились тай-бреками, причем Тим отыгрался, уступив Новаку первую партию. В первом матче дня Роджер Федерер, как и ожидалось, обыграл дебютанта Маттео Береттини, справившись за 76 минут. В прошлом году он был за пределом первой полусотни, так что два поражения вполне закономерны. Таким образом, вторую путевку в полуфинал разыграют Джокович и Федерер в очном поединке, который состоится завтра .

Сегодня на итоговом турнире года свой второй матч сыграет россиянин Даниил Медведев. Он встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.