Его бойцы, как ожидается, будут задействованы также для охраны резиденции главы администрации Керри Лам. Как пишет местная пресса, это позволит направить больше сотрудников полиции на улицы.
С понедельника Гонконг охватила новая волна беспорядков.
В Гонконге создадут спецотряд для подавления бунтов и охраны важных объектов
Его бойцы, как ожидается, будут задействованы также для охраны резиденции главы администрации Керри Лам. Как пишет местная пресса, это позволит направить больше сотрудников полиции на улицы.