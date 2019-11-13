Россия направила протест США из-за экстрадиции туда Алексея Буркова

В Штатах его называют хакером, ему грозит до 80ти лет тюрьмы.

«Охотой за нашими соотечественниками по всему миру», — назвало посольство России в США действия Вашингтона и осудило их. В дипмиссии призвали Штаты строго соблюдать двусторонние обязательства и обещали скоро навестить Алексея Буркова в изоляторе штата Вирджиния. Американский суд арестовал его как минимум до пятницы, через пару дней россиянину могут предъявить обвинения по нескольким эпизодам, связанным с хакерством. За океаном Буркова подозревают в киберпреступлениях, краже персональных данных американцев на миллионы долларов и отмывании денег. Ему грозят десятки лет тюрьмы. Вину Бурков не признаёт. По неподтвержденным данным, он также может пролить свет на кибератаки и детали вмешательства российских спецслужб в выборы президента США. Почти 4 года Бурков провёл в тюрьме Израиля. Его задержали по запросу Вашингтона и вчера выдали Штатам. В СМИ дело Буркова связывают с приговором в России израильтянке Нааме Иссахар, задержанной в аэропорту Шереметьево с 10ю граммами гашиша. Её недавно осудили на 7,5 лет за контрабанду и хранение наркотиков.

Израильские власти просили президента Путина помиловать Иссахар. Впрочем, этого пока не произошло.