Штрафы за хулиганство в России предлагают увеличить в 5 раз

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на участников заседания в аналитическом Центре правительства. В новой редакции административного Кодекса может появиться глава, посвящённая правонарушениям, посягающим на избирательные права. Также в состав мелкого хулиганства будет входить отправление естественных надобностей в общественном месте. В числе принципиально новых составов нарушений – выгул собак опасных пород без намордника.