Штрафы за хулиганство в России предлагают увеличить в 5 раз

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на участников заседания в аналитическом Центре правительства. В новой редакции административного Кодекса может появиться глава, посвящённая правонарушениям, посягающим на избирательные права. Также в состав мелкого хулиганства будет входить отправление естественных надобностей в общественном месте. В числе принципиально новых составов нарушений – выгул собак опасных пород без намордника.
2019-11-13T08:45:00+03:00
2019-11-13T08:46:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 13 ноября 2019
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