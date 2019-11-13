Предварительные слушания по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова пройдут сегодня в суде Ростова-на-Дону

Предварительные слушания по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане в 2017 году пройдут сегодня в Окружном военном суде Ростова-на-Дону. Один из обвиняемых заявил, что певца ему якобы заказал телеведущий Максим Галкин. Исрафил Казуев утверждает, что юморимт подошёл к нему и предложил 2 миллиона рублей, и сделал он это, якобы, из-за ревности к Алле Пугачёвой. Максим Галкин назвал всё это весенним обострением.

Адвокат, тем временем, настаивает на проверке версии своего подзащитного. Отметим, что в настоящее время в организации теракта на концерте Киркорова обвиняют четырёх жителей Дагестана. Они не смогли довести задуманное до конца, так как зал, где выступал певец, хорошо охранялся.