Число погибших в результате взрыва у здания МВД в Кабуле возросло до семи

Таковы последние данные властей. Ранее сообщалось до двух погибших и пяти пострадавших.
На кадрах, которые распространил один из местных телеканалов, виден густой столб дыма, поднимающийся над домами. Другие подробности пока не приводятся.
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Таковы последние данные властей. Ранее сообщалось до двух погибших и пяти пострадавших.
На кадрах, которые распространил один из местных телеканалов, виден густой столб дыма, поднимающийся над домами. Другие подробности пока не приводятся.
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…