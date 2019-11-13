Японский исследовательский зонд завершает свою миссию на астероиде Рюгу

Сегодня он должен отправиться обратно на Землю со взятыми образцами пород. Как ожидается, это займёт около года. Перед входом в атмосферу Земли от зонда отделится капсула с грунтом астероида.

Хаябуса-2 провёл на Рюгу примерно полтора года.